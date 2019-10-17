МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в январе-сентябре текущего года составила 1,5 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 36,4%, следует из опубликованного ЦБ обзора о развитии банковского сектора.

"Прибыль (нетто) банковского сектора за 9 месяцев 2019 года составила 1,5 триллиона рублей (за 9 месяцев 2018 года — 1,1 триллиона рублей)", — сказано в документе. Отмечается, что увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом в значительной мере носит технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9.

Регулятор указывает на то, что в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций, а их доля и количество растут.

Так, по данным ЦБ, за январь-сентябрь прибыль в размере 1,658 триллиона рублей показали 368 кредитных организаций, или 81% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 октября. При этом количество убыточных кредитных организаций сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года более чем на треть, и убыток в размере 157 миллиардов рублей получили 82 кредитные организаций, или 18% от всех кредитных организаций.

Российские банки в сентябре нарастили кредитование населения на 1,6%, а корпоративное кредитование показало рост на 0,1%, сообщает ЦБ РФ в обзоре.

"Прирост кредитов физическим лицам в сентябре замедлился до 1,6% после ускорения в августе. Замедление носило в том числе сезонный характер", — говорится в документе. По данным ЦБ, прирост кредитования компаний составил в сентябре 0,1%.

Отмечается, что существенную долю в приросте совокупного кредитного портфеля сейчас занимает розничный сегмент, хотя динамика розничного кредитования в текущем году менее активная: плюс 14,9% за первые три квартала против прибавки на 16,7% за аналогичный период 2018 года.

По данным ЦБ, вклады россиян в банках в сентябре выросли на 0,3%, до 29,351 триллиона рублей.

"При этом в сентябре возобновился рост вкладов в иностранной валюте (плюс 0,8% в долларовом эквиваленте), вклады в рублях демонстрировали более сдержанную динамику (плюс 0,2%)", — говорится в документе.

По данным регулятора, приток вкладов физических лиц в январе-сентябре 2019 года значительно превысил показатель аналогичного периода предыдущего года: плюс 5% против 1,7%. Кроме того, на фоне укрепления рубля в сентябре доля вкладов в иностранной валюте в их совокупном объеме снизилась до уровня начала августа (21,1%), сохранив тенденцию к девалютизации.