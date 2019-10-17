МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Банк России зафиксировал снижение корпоративных валютных кредитов в сентябре, следует из информационно-аналитических материалов ЦБ РФ "О развитии банковского сектора РФ в январе-сентябре 2019 года".

"В сентябре ускорилось снижение корпоративных валютных кредитов (минус 1,1% против минус 0,3% в августе в долларовом эквиваленте). Одновременно рублевые корпоративные кредиты выросли на 0,5%", — сказано в документе.

При этом динамика корпоративного кредитования в текущем году в целом сдержанная, отметили в Банке России. Несколько замедлившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, этот сегмент за девять месяцев 2019 года вырос на 3,6%. Среднемесячный прирост корпоративного кредитования в третьем квартале был сопоставим со слабой динамикой во втором квартале 2019 года.

Прибыль российского банковского сектора в январе-сентябре текущего года составила 1,5 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 36,4%.