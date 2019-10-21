МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В январе-сентябре текущего 2019 года банки передали коллекторам 7,7 млн долгов граждан РФ по кредитам на сумму свыше 453 млрд рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на "Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА).

В этом году переданных коллекторским агентствам долгов на 83% больше в количественном выражении и на 10% в денежном, чем за аналогичный период прошлого года.

Анализ переданных портфелей долгов показывает, пишет издание, что средняя сумма долга задолженности россиян перед банками снижается за счет потребительских кредитов. При этом доля передаваемых долгов по автокредитам и картам растет.

Участники рынка прогнозируют, что такая тенденция сохранится и в следующем 2020 году, так как отрасль агентского взыскания напрямую следует за кредитной стратегией банков.