МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Третий квартал оказался для российского банковского сектора достаточно успешным. Объем активов за квартал вырос в номинальном и реальном выражениях, а темпы прироста оказались наилучшими в 2019 году. Согласно данным Банка России, прирост активов в номинальном выражении составил +3,2%, а в реальном – +2,7%. Для сравнения, в первом квартале активы снизились на 1,8% в номинальном выражении и на 0,3% в реальном. Тогда как во втором квартале прирост составил 0,2% и 0,7% в номинальном и реальном выражениях соответственно. Стоит отметить, что третий квартал оказался лучшим не только для 2019 года, но опередил аналогичные периоды предыдущих лет. Так, прирост активов в номинальном выражении для этого временного интервала стал лучшим с 2015 года, а в реальном выражении прирост оказался на сопоставимом с третьим кварталом 2014 года уровне.

С начала года (январь-сентябрь) активы банков в реальном выражении выросли на 3,1%. При этом результат 2019 года оказался на высоком уровне по меркам последних лет, и лишь немногим уступил приросту первых трех кварталов 2017 года (3,9%). Таким образом, не только третий квартал, но и в целом 2019 год выдается достаточно удачным для банковского сектора. На скользящем 12 месячном отрезке темпы прироста также выросли. На 1 октября 2019 года, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, активы выросли на 7,7%, против +6,2% на 1 января и 5,4% на 1 октября прошлого года. В абсолютных величинах объем активов российской банковской системы за девять месяцев 2019 года увеличился на 1,4 триллиона рублей и по состоянию на 1 октября 2019 года составил 95,5 триллиона рублей.

Влияние отзывов лицензий на динамику активов в третьем квартале было одним из самых слабых за последние годы. Суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в третьем квартале 2019 году, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 29 миллиардов рублей. Для сравнения, в первом и втором кварталах объем активов лишенных лицензии банков составил 24 и 61 миллиард рублей соответственно. При этом в третьем квартале 2018 и 2017 годов на банки с отозванными лицензиями приходилось 107 и 570 миллиардов рублей активов соответственно. В количественном исчислении ситуация с отзывами лицензий практически не изменилась. Так, в июле-сентябре 2019 года принудительно было отозвано 6 лицензий, что лишь немногим меньше чем в первом и втором кварталах (7 лицензий в каждом). В целом с начала года по состоянию на 30 октября было отозвано 20 лицензий у кредитных организаций и НКО, а также 11 лишились лицензии добровольно.

Рекордное число банков показало прирост активов

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 октября 2019 года. В рейтинге представлены данные по 450 кредитным организациям России с действующими лицензиями на 30 октября 2019 года, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в третьем квартале 2019 года прирост в номинальном выражении наблюдался у значительно числа банков. Так, в рейтинге на 1 октября прирост активов продемонстрировали 281 кредитная организация или 62,4% банков от общего числа. Для сравнения, в первом и втором кварталах доля банков с приростом составляла 36,6% и 58,6% соответственно. Стоит отметить, что слабый результат первого квартала стал следствием перехода на новые стандарты бухгалтерского учета. При этом в третьем квартале 2019 года доля банков с приростом смогла опередить результаты 2018 и 2017 годов, в третьих кварталах которых доля с приростом составляла 56,6% и 57,2% соответственно. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в среднесрочной перспективе доля банков с приростом активов продолжит расти, и в скором времени превысит 70%. Стоит отметить, что последний раз доля банков с приростом активов выше 70% наблюдалась в 2015 году, но тогда это было связано с валютной переоценкой.

Результаты исследования свидетельствуют, что разные размерные группы продемонстрировали достаточно похожие результаты. Так, среди банков, попавших в ТОП-50, 74% характеризовались ростом активов в третьем квартале 2019 года, что стало наилучшим результатом среди всех размерных групп. В свою очередь у банков, расположившихся с 51 по 100 места, прирост активов наблюдался у 68% банков. При этом у банков второй сотни (с 101 по 200 места) и за пределами ТОП-200 (с 201 по 450 места) доля с приростом была на уровне 60% у каждой из групп. Таким образом, сильной зависимости размеров банков и доли с приростом в текущем рейтинге не наблюдалось, и только у самых крупных банков результат был немного лучше.

В денежном выражении также в более выгодной ситуации оказались крупные банки. Объем суммарных активов банков из ТОП-50 относительно результата этих же банков на 1 июля вырос на 3,4%. При этом суммарные активы банков с 51 по 100 место выросли только на 0,2%. Остальные банковские группы характеризовались снижением активов. В частности, у банков второй сотни (с 101 по 200 места) объем суммарных активов сократился на 0,6%. Тогда как за пределами ТОП-200 (с 201 по 450 места) снижение активов составило 0,7%. Стоит отметить, что в целом прирост активов у банков из рейтинга относительно их же результата на 1 июля составил 3,1%.

Как следствие хорошего результата у крупных банков и относительно слабого у средних и небольших банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов. Доля ТОП-50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора на 1 октября 2019 года выросла до 92,5% (+0,2 процентных пункта). При этом на первую десятку в текущем рейтинге уже приходится 74,2% суммарных активов.

Иностранные банки – аутсайдеры, хотя недавно были лидерами

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, государственные и частные банки в третьем квартале характеризовались приростом суммарных активов, тогда как активы иностранных банков заметно снизились. Так, объем суммарных активов государственных и частных банков за квартал увеличился на 3,9% и 2,2% соответственно, а у иностранных банков уменьшился на 1,9%. Стоит отметить, что в рейтинге по активам по итогам второго квартала иностранные банки были лидерами по динамике суммарных активов. По мнению экспертов РИА Рейтинг, неустойчивая динамика активов иностранных банков является следствием концентрации многих из них на спекулятивных сделках.

Первая десятка крупнейших банков в третьем квартале изменилась, но это стало следствием модификации отчетности Промсвязьбанка. В текущий рейтинг банк не попал в число крупнейших из-за сворачивания статей баланса, что делает невозможным расчет его активов. До этого Промсвязьбанк занимал 9-е место среди банков России. Из-за этого фактора ЮниКредит Банк укрепил свои позиции в первой десятке, а банк "Траст" переместился на 10-е место. Помимо Промсвязьбанка еще у трех банков (Тимер Банк, Еврофинанс Моснарбанк и РФК-банк) отчётность теперь засекречена, так что рассчитать их активы не представляется возможным.

Стоит отметить, что динамика активов у банков в первой десятке варьировалась в очень широком диапазоне от +0,3% до +45% в третьем квартале, таким образом, неоднородная динамика активов привела к изменению позиций у нескольких банков. Наибольшим приростом активов характеризовался банк "Траст", активы которого за квартал выросли на 45%. На фоне значительного роста активов банк смог подняться с 15-о места в рейтинге на 1 июля до 10-о места на 1 октября. Столь резкий рост связано с переоценкой качества некоторых активов полученных в рамках создания банка плохих долгов. Также высокие темпы прироста активов в первой десятке были у Банка ФК Открытие, активы которого за квартал выросли на 16,1%. На фоне высоких темпов прироста Банк ФК Открытие смог опередить Московский кредитный банк и в текущем рейтинге он занимает 7-е место, а МКБ теперь 8-й.

Наибольшим приростом активов в абсолютном выражении характеризовался Сбербанк, объем активов которого в июле-сентябре увеличился на 675 миллиардов рублей или на 2,3%. Впечатляющий прирост активов Сбербанка стал следствием роста кредитования юридических и физических лиц, а также роста вложений в ликвидные активы. Вторым по приросту активов в третьем квартале стал Банк ВТБ, активы которого увеличились на 466 миллиардов рублей или на 3,2%. При этом рост активов ВТБ стал следствием увеличения кредитования юридических и физических лиц. На третьем и четвертом местах по абсолютному приросту активов находятся два санируемых банка – банк "Траст" Банк ФК Открытие, активы которых выросли на 424 и 353 миллиарда рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом объема активов Банк ГПБ (Газпромбанк), с приростом активов на 231 миллиард рублей. Наибольшим же сокращением активов среди крупнейших кредитных организаций характеризовался иностранный ИНГ Банк (Евразия), активы которой уменьшились на 140 миллиардов рублей.

Наибольший прирост в относительно выражении в ТОП-100 в третьем квартале был у банка "Траст", активы которого выросли на 45%. Вторым по темпам прироста активов стал МИнБанк, активы которого выросли на 39%, в результате чего банк смог занять 26-е место в рейтинге (+4 позиции). Таким образом, наибольший прирост активов был у банков на санации. Третьей по динамике активов стала небанковская кредитная организация НРД, объем активов которой вырос на 37%, что позволило ей подняться на девять позицией в рейтинге и занять 39-е место на 1 октября 2019 года. Стоит отметить, что еще два банков из первой сотни по объему активов характеризовались темпами прироста более чем на 20%, а в целом прирост более 10% за квартал продемонстрировали 15 кредитных организаций.

С другой стороны, слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал ИНГ Банк (Евразия), активы которого сократились на 40% из-за сокращения межбанковского кредитования банков нерезидентов. Вторым по темпам снижения стал Балтинвестбанк, сокращение активов которого составило 22%. В текущем рейтинге ИНГ Банк (Евразия) занимает 40-е место (-12 позиций), а Балтинвестбанк – 72-е место (-7 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал РГС Банк (Росгосстрах банк) со снижением активов на 20%, что привело к потере 8-и позиций до 85-го места в текущем рейтинге.

Четвертый квартал будет еще лучше из-за сезонного фактора

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в четвертом квартале динамика активов российского банковского сектора будет достаточно хорошей, и с высокой долей вероятности станет лучшим квартальным приростом 2019 года. Во-первых, конец года исторически является более успешным для российского банковского сектора. Во-вторых, в конце третьего квартала была достаточно сильно снижена ставка рефинансирования, что должно привести к снижению процентных ставок в экономики и как следствие к росту кредитования. Также позитивное влияние будут оказывать выплаты 13-й зарплаты, а также более масштабное расходование бюджетных средств. Экспертов РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2019 года реальный рост активов российского банковского сектора составит порядка 6-8%.