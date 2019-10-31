МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba планирует провести первичное размещение акций (IPO) на бирже Гонконга уже в ноябре-декабре после того, как летом компания отложила листинг из-за протестов в городе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, Alibaba планирует получить одобрение листинга у регулятора Гонконга вскоре после 11 ноября, и может разместить свои акции в конце ноября или в начале декабря текущего года.

В августе СМИ сообщали, что Alibaba отложила проведение IPO на бирже Гонконга из-за протестов в городе, однако предполагалось, что в октябре компания может вернуться к этим планам. В июне, также по данным СМИ, Alibaba в конфиденциальном порядке подала заявку на проведение IPO на бирже Гонконга. Предполагалось, что IPO позволит компании привлечь до 20 миллиардов долларов.

В 2014 году компания выручила рекордные 25 миллиардов долларов после первичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.