МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 30 октября добавили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 100 миллионов долларов против оттока в 30 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций совокупно составили 100 миллионов долларов против оттоков в 30 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился отрицательным — минус 10 миллионов долларов против оттока в 20 миллионов долларов неделей ранее.

"Оптимизм в отношении акций и облигаций развивающихся рынков достиг максимума за последние несколько недель, от чего естественным образом выиграла и Россия, что позволило рынкам достигнуть новых рекордных уровней. Мы позитивно оцениваем такую динамику и видим потенциал роста на краткосрочную перспективу", — говорится в обзоре BCS Global Markets.