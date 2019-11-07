МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit по итогам первых трех кварталов 2019 года составила 4,342 миллиарда евро, что в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности группы.

Операционная прибыль за отчетный период сократилась при этом на 2%, до 13,98 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 7,68 миллиарда евро, что на 2,2% ниже, чем по итогам соответствующего периода прошлого года.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Unicredit составила 1,1 миллиарда евро против 29 миллионов евро годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 1,7%, до 4,7 миллиарда евро. Чистый процентный доход составил 2,55 миллиарда евро (снижение на 5% в годовом выражении). Результаты оказались лучше прогнозов аналитиков банка, ожидавших чистую квартальную прибыль в размере 1,03 миллиарда евро.

Банк также подтвердил свой прогноз по чистой прибыли на текущий год на уровне 4,7 миллиарда евро.

Банковская группа UniCredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе UniCredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.