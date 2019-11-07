МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за девять месяцев уменьшилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 128 миллиардов рублей, следует из отчетности кредитной организации.

"За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль составила 128 миллиардов рублей, ниже показателя за 9 месяцев 2018 года на 4%. Учитывая, что по итогам первого полугодия снижение показателя год к году составляло 21%, уровень прибыльности третьего квартала ликвидировал большую часть отставания, продолжение этой тенденции в четвертом квартале позволит достичь целей по чистой прибыли и добиться прироста этого показателя по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом", — отмечается в релизе банка.

В третьем квартале 2019 года чистая прибыль группы составила 51,2 миллиарда рублей, увеличившись на 42% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

КРЕДИТОВАНИЕ

Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ за девять месяцев вырос на 0,7%, розничных — увеличился на 14,5%.

По состоянию на 30 сентября текущего года кредиты юридическим лицам составили 8,491 триллиона рублей, кредиты физическим лицам — 3,421 триллиона рублей.

"Портфель кредитов юридическим лицам увеличился с начала года на 0,7%, при этом второй квартал подряд наблюдался рост; в третьем квартале 2019 года портфель кредитов юридическим лицам вырос на 2%. Высокие темпы роста показывал портфель кредитов заемщикам из сегмента малого и среднего бизнеса, его объем вырос на 12% с начала года и на 4% в третьем квартале 2019 года. Доля кредитов заемщикам из сегмента СМБ в общем портфеле кредитов юридическим лицам выросла с начала года на 2 процентных пункта — до 13%. Портфель кредитов физическим лицам вырос с начала года на 14,5%, в третьем квартале 2019 года рост замедлился до 3,7%", — говорится в сообщении.

Совокупный кредитный портфель группы за девять месяцев 2019 года вырос на 4,3% до 11,913 триллиона рублей на фоне высоких темпов роста розничного кредитования.