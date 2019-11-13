МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Компания финансового сектора Freedom Holding Corp. (в России она работает под брендом ИК "Фридом Финанс") в третьем квартале текущего года увеличила чистую прибыль по US GAAP на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,5 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

"Freedom Holding… отчитался об увеличении чистой прибыли с 6,8 до 8,5 миллиона долларов, прибыль на акцию составила 0,15 доллара. Одновременно отчет показывает, что активы и обязательства холдинга на 30 сентября 2019 года выросли на 74,6 и на 58,2 миллиона долларов соответственно по сравнению с уровнем на 31 марта 2019 года", — говорится в сообщении.

Холдингу также удалось существенно увеличить выручку — на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка достигла 32,8 миллиона долларов, прежде всего за счет роста комиссионных доходов на 106%. Одновременно выросли на 2 миллиона долларов и доходы по операциям с иностранными валютами.

"Это первая отчетность, которую мы публикуем как компания, акции которой обращаются на Nasdaq, и для нас большое значение имеет, что отчет зафиксировал рост показателей. Мы продолжим развитие бизнеса во всех странах присутствия, еще раз продемонстрируем, что можем вести прозрачный и эффективный бизнес на уровне топовых компаний мира. Отдельно отмечу, что клиентская база холдинга продолжает расти — в семи странах присутствия нам доверяет уже более 127 тысяч человек", — отметил глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

В октябре Freedom Holding Corp. стала первой компанией финансового сектора из СНГ, которая провела первичное размещение акций на американской бирже высокотехнологичных компаний Nasdaq путем процедуры DLP — прямого листинга. Санкт-Петербургская биржа почти одновременно с Nasdaq запустила торги акциями Freedom Holding Corp. Ранее акции компании торговались на площадке OTCQX. Компания также является профессиональным участником Московской биржи (MOEX), Казахстанской фондовой биржи (KASE), Санкт-Петербургской биржи (СПб), Украинской биржи и Республиканской фондовой биржи "Ташкент" (UZSE).

Freedom Holding Corp. — международный холдинг, оказывающий финансовые услуги в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии, Кипре. ИК "Фридом Финанс" (российская часть холдинга) работает в 30 регионах России. Как сообщается на сайте Freedom Holding (биржевой тикер FRHC), она является "корпорацией, зарегистрированной в США по законам штата Невада и имеющей несколько дочерних предприятий, которые предоставляют широкий спектр услуг в инвестиционной сфере".