МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 72 /2124/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5274-У от 30.09.2019 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России о порядке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56368 от 30.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5283-У от 8.10.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56358 от 30.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 5284-У от 8.10.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У "О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56359 от 30.10.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-2546 от 5.11.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "АСКО-Жизнь";

— приказ № ОД-2551 от 5.11.2019 "Об утверждении Методики оценки Банком России системно и социально значимых платежных систем и системно значимых инфраструктурных организаций финансового рынка /центрального депозитария, центральных контрагентов и репозитариев/ и отмене приказа Банка России от 9 апреля 2014 года № ОД-607 и приказа Банка России от 6 ноября 2014 года № ОД-3118";

— приказ № ОД-2565 от 7.11.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" /Публичное акционерное общество/ АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО /г. Чебоксары/";

— приказ № ОД-2566 от 7.11.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" /Публичное акционерное общество/ АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО /г. Чебоксары/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций".