МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Возможность максимально широкого применения криптовалют – тема, активно обсуждающаяся в последнее время. Развитие технологии блокчейн и в целом крипторынка позволяет уже сейчас использовать их в самых разных сферах промышленности и бизнеса, в том числе, для торговли на рынке ТЭК. Цифровизация уже коснулась нефтегазового сектора, для которого новые технологии дают возможность оперировать большими объемами данных, увеличивать скорость обмена информацией и прозрачность сделок.

В недавно опубликованном аналитическом отчете, подготовленном экспертами Корпорации "Энергия" экс-министра энергетики Игоря Юсуфова, приводятся сценарии применения криптовалют и технологии блокчейн в ТЭК. В отчете также рассматривается мировой опыт и анализируются наиболее релевантные модели использования криптовалюты и технологии блокчейн.

Согласно этому документу, на разных этапах деятельности в нефтегазовом секторе задействовано множество транзакций и контрактов – на данный момент, в бумажном виде, что приводит к значительным временным и материальным затратам на их обработку и сверку. Нынешние системы управления данными сложны и во многом устарели, уже не отвечают современным вызовам. Это приводит к слишком долгим согласованиям, рассинхронизации бизнес-процессов, повышает риски ошибок и мошенничества, кибератак, что, в конечном итоге, отражается на результате. Новые технологии — виртуальная реальность, искусственный интеллект, облачные вычисления, блокчейн и другие могут полностью изменить бизнес-модели и повысить эффективность работы нефтегазовой компании, указывают авторы отчета. Для этого они должны работать в сочетании со стратегией и операционными процессами организации.

Такая синхронизация уже ведется – ведущие компании ТЭК в последние два года активно цифровизуют свою деятельности и присматриваются к технологии блокчейн. 72% руководителей предприятий этой сферы уверены, что именно она внесет значительные изменения в отрасль.

Однако пока большинство проектов носят пилотный характер. По данным опроса Deloitte, только 15% нефтегазовых компаний уже внедрили блокчейн и используют в бизнесе, в то время как 49% находятся на этапе экспериментов. При этом сектор является одним из лидеров по объему инвестиций в технологию. Инвестиции 9% нефтегазовых компаний составляют более 10 млн долларов, 36% — от 5 до 10 млн долларов, еще 36% — от 1 до 5 млн долларов, 18% — менее 1 млн долларов.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН БЛОКЧЕЙН

Одной из главных задач нефтегазовых компаний в условиях нестабильности нефтяных цен является снижение издержек и повышение производительности. Это позволяет сохранить приемлемую норму прибыли. Блокчейн помогает решить эти задачи, поскольку упрощает сам процесс транзакций и сохраняет прозрачность, повышая возможности для контроля на каждом этапе.

Наиболее эффективно внедрение блокчейна для проведения трансграничных операций – он позволяет упростить и ускорить их, в то же время сделав дешевле. Это касается не только самих компаний ТЭК, но и их партнеров по сделкам – банков и финансовых учреждений, которые, ко всему прочему, получают легкий путь для обнаружения незаконных схем отмывания денег.

Для заключения сделок могут быть использованы новые алгоритмы, такие как смарт-контракты, торговые блокчейн-платформы для превращения товаров в цифровые активы и управления цепочками поставок. Все они позволяют ускорить обработку заказов, счетов, оперативнее принимать решения и действовать без посредников. Кроме того, повышается уровень кибербезопасности и сокращаются риски торгового мошенничества, указано в отчете.

ТОРГОВЛЯ НЕФТЬЮ ЗА КРИПТОВАЛЮТУ

Не менее интересна для компаний ТЭК и возможность токенизации ресурсов и выпуск обеспеченных криптовалют. Например, если нефтегазовые компании используют блокчейн для покупки и продажи баррелей нефти, транзакции могут включать цифровые токены с названием Brent или WTI.

Возможен и выпуск самостоятельных криптовалют для торговли сырьевыми товарами. Это дает возможность избежать зависимости от доллара – традиционной валюты для торговли нефтью. Создание стейблкоинов – криптовалют с низкой волатильностью курса, обеспеченных сырьевыми запасами – пока не вошло в массовую практику, однако задумываются об этом очень многие производители.

Эту идею активно продвигает глава Корпорации "Энергия" Игорь Юсуфов. В интервью "Прайму" он отмечал, что внедрение системы расчетов в криптовалюте на рынке энергоресурсов позволяет уйти от издержек, связанных с использованием валют, не обеспеченных резервами – непредсказуемости колебаний курсов, комиссии при обмене валют, торговых ограничений. Такой проект может стать существенным вкладом в развитие российской и международной цифровой экосистемы.

"После запуска криптовалютной платформы нефтедобывающие страны получат возможность маневрирования в отношении финансовых и торговых ограничений, которых становится слишком много в последние годы. Исходя из этого, наибольшую выгоду проект принесет странам ОПЕК+, включая Россию, которые смогут наращивать экспорт нефти и газа… Поскольку вместе они контролируют две трети мировых запасов нефти, такое объединение будет логичным и экономически обоснованным", — указывал Юсуфов.

О том же самом говорят и руководители других крупных нефтегазовых компаний. Так, глава "Роснефти" Игорь Сечин высказал мнение, что в скором будущем продажа нефти будет производиться за криптовалюту. "Может оказаться, что в ближайшем будущем мы все будем рассчитываться за баррели нефти криптовалютой Facebook — Global coin, что как минимум является доказательством того, что некоторые присутствующие здесь занимаются не тем бизнесом", — сказал глава "Роснефти" на Петербургском экономическом форуме.

Выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне, Сечин еще раз напомнил о рисках, связанных с нестабильностью национальных валют. Между тем, последствия валютных войн могут оказаться непредсказуемыми. "В условиях, когда США манипулируют процентными ставками и злоупотребляют положением в мировой экономике, необходимо еще раз задаться вопросом: должен ли доллар быть мировой резервной и торговой валютой?", — говорил он на форуме в Вероне.

В ходе саммита стран БРИКС глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что для расчетов между членами объединения может быть использована единая криптовалюта. Подобные расчеты должны осуществляться через платежную систему БРИКС, создание которой сейчас обсуждается.

ВЫВОДЫ

В отчете Корпорации "Энергия" очередной раз подчеркивается, что нефть и природный газ будут продолжать доминировать в мировой энергетике в ближайшие 20-30 лет, несмотря на "зеленую" повестку дня и развитие альтернативных источников энергии. Использование криптовалют и блокчейна позволяет вывести торговлю энергоресурсами на новый уровень и обеспечить справедливую рыночную конкуренцию между участниками торговли, неподверженную внешним обстоятельствам и ограничениям, что выгодно как для поставщиков, так и для потребителей. Технических сложностей для реализации расчетов за энергоресурсы в криптовалюте нет уже сейчас, финансовых вложений потребуется сравнительно немного. Чтобы продвинуться в реализации указанных идей необходимо обеспечить надежный механизм для обсуждения и согласования параметров новой торговой системы, в том числе на международном уровне.

Стоит отметить, что идея использования криптовалюты и технологии блокчейн вписывается в продвигаемую сегодня властями РФ повестку "цифровой экономики". Некоторые очертания возможностей применения блокчейна на государственном уровне уже в ближайшей перспективе представлены в "дорожной карте" внедрения технологии блокчейн, разработанной структурой Ростеха. Эксперты оценивают совокупный экономический эффект от блокчейна в нашей стране к 2024 году в 782 млрд рублей.

Сложность внедрения криптовалюты для торговли ресурсами в России и множестве других стран заключается в отсутствии законодательства, регулирующего использование и статус криптовалют, а также недостаточность значимой мировой практики. Поэтому проработка таких проектов должна быть тщательной и учитывать все возможные риски, делают выводы авторы отчета. Для создания единой специализированной криптовалюты, обеспечивающей расчёты в процессе торговли энергоресурсами на международном уровне предстоит объединить усилия множества частных корпораций и государств. Поэтому необходимо, чтобы все заинтересованные участники четко понимали цели и преимущества, которые открывают новые технологии.