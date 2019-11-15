МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России уточнил требования к порядку расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) для повышения финансовой устойчивости фондов и способствования формированию этих средств за счет наиболее качественных и ликвидных активов, об этом говорится в указании ЦБ.

"Документ предусматривает повышение требований к принимаемым к расчету активам – в частности, устанавливается запрет на принятие к расчету структурных облигаций. Дополнительно ограничивается доля принимаемого к расчету недвижимого имущества, а также регламентируется порядок принятия к расчету обязательств по долгосрочным договорам аренды НПФ", — отмечает Центробанк.

Также НПФ должны будут устранять нарушения требований к минимальному размеру собственных средств, если они возникли по не зависящим от их действий причинам, в течение 10 рабочих дней.

ЦБ уточняет, что все эти положения вступают в силу с 26 ноября. При этом положение о снижении доли принимаемого к расчету недвижимого имущества фонда до 25% с 50% вступает в силу через полгода после публикации документа, добавляет регулятор.