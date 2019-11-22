МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 20 ноября добавили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 190 миллионов долларов против притока в 200 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций совокупно составили 190 миллионов долларов против 200 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился положительным — 80 миллионов долларов против притока в 60 миллионов долларов неделей ранее.

"Аппетит к акциям российского и развивающихся рынков находится на годовом максимуме – инвесторы принесли в GEM фонды акций еще 1,9 миллиарда долларов, при этом российские фонды также не остались в стороне, что отражает пиковый интерес к российским бумагам. Тем временем притоки в облигации стагнируют", — говорится в обзоре BCS Global Markets.