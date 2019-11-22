МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Выдача кредитов по биометрии в России не будет востребованной в ближайшие несколько лет — популярности такой услуги препятствуют опасения россиян по поводу утечек личных данных и отсутствие широкой практики обслуживания по биометрии в банках, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. С помощью биометрии банки могут предоставлять три вида основных услуг: выдавать кредиты, открывать депозиты и счета. Чтобы сделать такое обслуживание клиентов более привлекательным для самих банков, ЦБ снизил ставку резервирования по кредитам, выданным с помощью биометрии. Ввести обязанность предоставлять услуги с помощью удаленной идентификации для банков с универсальной лицензией планируется в сентябре 2020 года, а с базовой — с июля 2021 года.

"Маловероятно, по нашему мнению, что подобные кредитные продукты будут широко востребованы в ближайшие 2-3 года, пока не сформируется определенный массив данных в Единой биометрической системе, связанной с порталом Госуслуг, и пока сам сбор биометрии не станет более привычным явлением", — полагает директор операционного развития "БКС Премьер" Иван Мазов.

На то, чтобы биометрия стала неотъемлемой частью любой финансовой транзакции, потребуется около 3-5 лет, отметил в свою очередь финдиректор резидента "Сколково", финтех-маркетплейса VR_Bank, Роман Ромашевский.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, интерес к кредитам, выданным по биометрии, на данном этапе сдерживает поток новостей об утечках клиентских данных.

"Сейчас, чтобы привлечь внимание клиента и "компенсировать" его опасения, разница в ставках должна быть заметной – не менее 1 процентного пункта", — считает эксперт.

В то же время Мазов из БКС не видит потенциала для ощутимого снижения ставок по "биометрическим" кредитам.

"Организация биометрии на данном этапе требует определенных расходов от банков, что опять же вряд ли позволит сделать такие продукты в обозримой перспективе существенно привлекательнее", — заключил он.