МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Суверенные фонды Абу-Даби (ADIA) и Кувейта (KIA) могут инвестировать в первичное размещение акций (IPO) Saudi Aramco, причем вложения ADIA могут составить не менее одного миллиарда долларов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Суверенный фонд Абу-Даби Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) рассматривает возможность инвестировать как минимум один миллиард долларов в первичное размещение акций государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco", — сообщает агентство.

При этом два источника указали сумму возможных инвестиций не менее, чем в один миллиард долларов, два других — 1,5-2 миллиарда, а ещё один источник заявил, что окончательное решение по объёму инвестиций ещё не принято. Два источника также сообщили агентству, что инвестиции в размещение Aramco планирует и суверенный фонд Кувейта, при этом сумма не уточняется.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась.

Ранее в ноябре Saudi Aramco сообщила, что намерена разместить 1,5% своих акций в рамках IPO на местной бирже Tadawul по цене примерно в 24,3-25,9 миллиарда долларов, стоимость всей компании составляет, таким образом, 1,6-1,7 триллиона долларов. Позднее СМИ сообщали, что Saudi Aramco отказалась от road show за пределами Персидского залива после отмены мероприятий в США и Азии.

Окончательная цена размещения будет объявлена 5 декабря, но получается, что пока Саудовская Аравия снизила оценку общей стоимости Aramco. Изначально, объявляя о планах провести IPO компании, наследный принц Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость 5% её акций составит 100 миллиардов долларов. Соответственно, в ходе размещения вся компания могла бы быть оценена на уровне около 2 триллионов долларов.