МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России предупреждает о возможных перебоях в работе своего сайта в выходные, 30 ноября и 1 декабря, по техническим причинам.

"Тридцатого ноября и первого декабря 2019 года с 10.00 до 17.00 по московскому времени возможны кратковременные перебои в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Банк России приносит извинения за возможные неудобства.