МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Крупный российский брокер "Фридом Финанс" ведет переговоры о выкупе 65% допэмиссии Санкт-Петербургской биржи, специализирущейся на торговле ценными бумагами иностранных компаний. Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на источники.

В компании эту информацию не подтвердили и не опровергли.

"Нам нравится, какие результаты демонстрирует Санкт-Петербургская биржа. Мы сейчас рассматриваем это предложение",- цитирует издание пресс-службу "Фридом Финанс".

Параметры сделки не раскрываются.

В ноябре стало известно о планах Санкт-Петербургской биржи по размещению акций: менеджмент намеревается привлечь как минимум й миллиард рублей.

Совет директоров Биржи утвердил цену размещения в 1777 рублей за акцию. Полученные в результате размещения деньги направят на повышение капитализации центрального контрагента — компании "Клиринговый центр МФБ".