МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 75 /2127/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— приказ № ОД-2715 от 27.11.2019 "О продлении срока деятельности временной администрации кредитного потребительского кооператива второго уровня "Центральная народная касса";

— приказ № ОД-2719 от 27.11.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 августа 2019 года № ОД-1945";

— приказ № ОД-2730 от 29.11.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО "Осколбанк" /Белгородская область, г. Старый Оскол/";

— приказ № ОД-2731 от 29.11.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО "Осколбанк" /Белгородская область, г. Старый Оскол/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2745 от 29.11.2019 "О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк" АО "ВОКБАНК" /г. Нижний Новгород/";

— приказ № ОД-2751 от 1.12.2019 "О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Орбита";

— приказ № ОД-2752 от 1.12.2019 "О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Орбита";

— приказ № ОД-2756 от 2.12.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482";

— приказ № ОД-2760 от 2.12.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2019 года № ОД-2566";

— информационное письмо № ИН-06-53/87 от 25.11.2019 "О маркировке сайтов финансовых организаций в поисковых системах в сети "Интернет" и об обеспечении достоверности и актуальности сведений о финансовых организациях";

— стандарт СТО БР НПС-1.5-2019 "Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в НПС при переводе денежных средств по инициативе получателя средств. Альбомы схем".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщения АСВ для вкладчиков ООО КБ "Кредитинвест" и АО "Кредпромбанк"; сообщение об исключении АБ "Девон-Кредит" /ПАО/ и ПАО "Липецккомбанк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.