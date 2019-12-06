МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 4 декабря сократили вложения в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), до нуля с 50 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).