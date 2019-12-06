МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Российские страховые компании по итогам первых 9 месяцев текущего года получили прибыль в размере 187,8 миллиарда рублей (до налогообложения), что на 10,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков", подготовленном Банком России.

"Прибыль страховщиков по итогам 9 месяцев 2019 года увеличилась на 10,6% и достигла 187,8 млрд рублей. Рентабельность капитала составила 30,9% (+2,2 процентного пункта за год)", — говорится в обзоре.

Прибыль страховщиков после налогообложения выросла на 10,2% и составила 150,4 миллиарда рублей. Как сообщает ЦБ, страховщики увеличили долю корпоративных облигаций в структуре своих инвестиций (+3 процентного пункта за год, до 24,5% активов), и снизили долю депозитов (-1,6 процентного пункта, до 19,4%), денежных средств (-1,3 процентного пункта, до 3,1%) и акций (-3 процентного пункта, до 2,7%) Также увеличилась доля государственных облигаций в активах страховщиков (+0,9 процентного пункта, до 19,3%).

Капитал страховых организаций на конец сентября вырос на 16,8%, до 791,1 миллиарда рублей. При этом уставный капитал страховщиков за тот же период сократился на 3,5%, что ЦБ связывает с уходом компаний с рынка. С 30 сентября 2018 года по 30 сентября 2019 года рынок покинули около 20 страховщиков.

ЦБ напоминает о грядущем поэтапном увеличении минимального размера уставного капитала страховщиков. Страховщики, занимающиеся лишь ОМС, должны довести свой минимальный уставный капитал до 120 миллионов рублей к 2020 году. Страховые организации, не занимающиеся страхованием жизни, обязаны довести минимальный уставный капитал к 2020 году до 180 миллионов рублей, к 2021 году — до 240 миллионов рублей, к 2022 году — до 300 миллионов рублей; страховщики жизни — до 310, 380 и 450 миллионов рублей соответственно.

Как отметили в Банке России, доля взносов компаний, не занимающихся "жизнью", величина уставного капитала которых на 30 сентября 2019 года была менее 180 миллионов рублей, не превышает 1%. При этом более трети страховщиков жизни на конец сентября имели уставный капитал ниже 310 миллионов рублей. "Величина их собственных средств превышает новые требования к величине уставного капитала в диапазоне от 1,8 до 145 раз (медианное значение — 9 раз) — вероятность невыполнения новых требований страховщиками жизни минимальна", — отмечается в обзоре.