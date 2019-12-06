МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Наблюдательный совет АК "Алроса" на заседании 10 декабря рассмотрит вопрос о прекращении участия в негосударственном пенсионном фонде "Алмазная осень", следует из сообщения компании.

Фонд осуществляет деятельность в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования. Имеет шесть филиалов в Мирном, Ленске, Айхале, Удачном, Якутске и Москве (99,75% акций фонда принадлежит "Алросе"). В настоящее время в "Алмазной осени" по негосударственному пенсионному обеспечению обслуживается почти 29 тысяч человек, по обязательному пенсионному страхованию — более 34,7 тысячи человек.

По словам гендиректора "Алросы" Сергея Иванова, приведенным в релизе, возможная продажа акций фонда не отразится на исполнении им обязательств перед клиентами, подавляющее большинство которых – бывшие и нынешние работники "Алросы". В случае смены собственника, все заключенные с клиентами "Алмазной осени" договоры обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения будут действовать в полном объеме.

"Алроса" сохранит за собой контроль при принятии наиболее важных для деятельности фонда решений. Будет заключено акционерное соглашение, в соответствии с которым после продажи "Алмазной осени" фонд нельзя будет ликвидировать или реорганизовать, а также продать его акции третьим лицам. Группа "Алроса" будет представлена в совете директоров "Алмазной осени", — отметил Иванов.

Отмечается, что решение о целесообразности продажи НПФ "Алмазная осень" связано с несколькими причинами. В первую очередь, негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование являются непрофильными для "Алросы" направлениями деятельности, а для эффективного управления таким бизнесом акционеру необходимы соответствующие компетенции.

Кроме того, по мнению менеджмента "Алросы", на сегодняшний день фонд уже достиг максимально возможного в рамках группы уровня, и его дальнейшее развитие может быть связано только с приходом нового владельца. В случае принятия соответствующего решения, продажа акций фонда будет иметь значительный положительный экономический эффект для "Алросы" и ее акционеров.