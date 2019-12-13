МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 11 декабря вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 40 миллионов долларов против нулевого притока неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили 40 миллионов долларов против нулевых чистых потоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился отрицательным — отток в 40 миллионов долларов против оттока в 60 миллионов долларов неделей ранее.

"На прошлой неделе совокупные потоки по России стали отрицательными впервые с октября, однако российским финансовым рынкам пока удается игнорировать эту динамику. Мы видим умеренные негативные риски для рынка в преддверии праздников", — говорится в обзоре BCS Global Markets.