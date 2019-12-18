МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 82 /2134/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5253-У от 11.09.2019 "Об установлении методики определения собственных средств /капитала/ микрофинансовой компании" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56723 от 6.12.2019, вступает в силу по истечении 90 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-2843 от 12.12.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 ноября 2019 года № ОД-2610";

— приказ № ОД-2846 от 12.12.2019 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Орбита";

— приказ № ОД-2847 от 12.12.2019 "О внесении изменений в приказ Банка России от 01.12.2019 № ОД-2752";

— приказ № ОД-2848 от 13.12.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество "Невский народный банк" ПАО "Невский банк" /г. Санкт-Петербург/";

— приказ № ОД-2849 от 13.12.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество "Невский народный банк" ПАО "Невский банк" /г. Санкт-Петербург/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2850 от 13.12.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Кранбанк" АО "Кранбанк" /г. Иваново/";

— приказ № ОД-2851 от 13.12.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Кранбанк" АО "Кранбанк" /г. Иваново/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-2859 от 13.12.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года № ОД-2843";

— приказ № ОД-2860 от 13.12.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года № ОД-2842";

— приказ № ОД-2861 от 13.12.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482";

— приказ № ОД-2886 от 16.12.2019 "Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 31.07.2017 № ОД-2169".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в октябре 2019 г; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.12.2019; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.12.2019; сообщение АСВ для вкладчиков ООО "Осколбанк".