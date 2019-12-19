АЛМА-АТА, 19 дек — ПРАЙМ. Казахстанский Halyk Bank (Народный банк), крупнейший банк республики, докапитализировал свой 100-процентный дочерний КБ "Москоммерцбанк" на 3 миллиарда рублей, сообщила в четверг пресс-служба казахстанской кредитной организации.

Согласно сообщению, Halyk Bank принял решение об увеличении количества объявленных обыкновенных акций Москоммерцбанка на 3 миллиона штук номинальной стоимостью 1 тысяча рублей.

"После прохождения всех необходимых процедур по получению разрешения Центрального Банка РФ уставный капитал КБ "Москоммерцбанк" (АО) по МСФО был увеличен на 3 миллиарда рублей, при этом по РСБУ процедура увеличения капитала планируется к завершению ближе к концу декабря 2019 года", — говорится в сообщении.

"Народный банк Казахстана" — ведущая финансовая группа в Казахстане. Банк имеет листинг на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года и на Лондонской фондовой бирже с 2006 года. Основным акционером "Народного банка Казахстана" является группа "Алмэкс", которая контролируется дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динарой и ее супругом Тимуром Кулибаевым.

По данным БИР Аналитик, Москоммерцбанк на 1 октября занимал 133 место в банковской системе РФ с активами в размере 23,8 млрд рублей.