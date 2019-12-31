МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 84 /2136/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5275-У от 30.09.2019 "О порядке составления и представления в Банк России бизнес-плана кредитной организации и критериях его оценки" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56817 от 16.12.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5277-У от 1.10.2019 "Об утверждении типовой формы договора об обязательном пенсионном страховании" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56884 от 19.12.2019, вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 июня 2013 года № 238н "Об утверждении формы типового договора об обязательном пенсионном страховании между негосударственным пенсионным фондом и застрахованным лицом", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 года № 29424/;

— указание № 5291-У от 17.10.2019 "О внесении изменения в пункт 2.5 Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций /их филиалов/ уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации /Банка России/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56780 от 12.12.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5292-У от 17.10.2019 "О внесении изменений в преамбулу Инструкции Банка России от 20 декабря 2016 года № 176-И "О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями /служащими/ Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и /или/ ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и /или/ залогодателя" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56781 от 12.12.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5322-У от 20.11.2019 "О перечне должностей служащих Банка России, на которых распространяются запреты и ограничения, предусмотренные пунктами 1-3 части первой и пунктом 3 части третьей статьи 90 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56942 от 20.12.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5362-У от 20.12.2019 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-2986 от 25.12.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования генерального страхового акционерного общества "Плато";

— приказ № ОД-2988 от 25.12.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой медицинской компании "Урал-Рецепт М";

— приказ № ОД-2989 от 25.12.2019 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Адвант-Страхование";

— приказ № ОД-2994 от 25.12.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 01.12.2019 № ОД-2752";

— приказ № ОД-3028 от 26.12.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой корпоративной организации Потребительского общества взаимного страхования "Народные кассы";

— приказ № ОД-3038 от 27.12.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 декабря 2019 года № ОД-2849";

— приказ № ОД-3039 от 27.12.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Эксперт Банк" АО "Эксперт Банк" /г. Омск/";

— приказ № ОД-3058 от 30.12.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2019 года № ОД-2566";

— информационное письмо № ИН-06-28/100 от 25.12.2019 "О применении Положения Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг";

— методические рекомендации № 29-МР от 24.12.2019 "Об информировании банками своих клиентов о факте приостановления операций по их счетам в банках по решению налогового органа";

— отчет по результатам ежегодного мониторинга значений страховых тарифов, применяемых при обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, и их обоснованности, а также воздействие данного вида страхования на развитие субъектов предпринимательской деятельности в сфере транспорта за период с 2013 по 2018 год.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.12.2019 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.12.2019; сообщение АСВ для вкладчиков ПАО "Невский банк"; объявления Банка России.