МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы в четверг продлил на месяц домашний арест основателя Baring Vostok американца Майкла Калви и топ-менеджера инвестфонда француза Филиппа Дельпаля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия", — огласила решение судья Юлия Сафина.

Заседание началось с задержкой на три часа в связи с тем, что сторона защиты знакомилась с материалами ходатайства следствия и нового обвинения. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение фигурантам с мошенничества на растрату. Никто из них не признал обвинение, в том числе экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев, который, как заявляло следствие, ранее сознался в мошенничестве и дал показания на других фигурантов.

По словам адвоката, новое обвинение связано с выдачей кредитов в 2015 году и "строится на заявлении [потерпевшего] Шерзода Юсупова". Согласно документам, озвученным в суде, Юсупов не был акционером компании International Financial Technology Group, 59,9% акций которой, по версии следствия, были переданы банку "Восточный" вместо возврата долга. Следствие полагает, что Калви с Дельпалем уговорили акционеров подписать данное соглашение, которое шло вразрез с интересами банка.