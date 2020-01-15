МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock по итогам 2019 года увеличилась на 4% к прошлому году, достигнув отметки в 4,476 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, составила 28,43 доллара против 26,58 доллара в 2018 году. Выручка выросла на 2% — до 14,539 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Blackrock увеличилась на 40% в годовом выражении, до 1,301 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 8,29 доллара против 5,78 доллара год назад. Выручка увеличилась на 16%, до 3,977 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что показатель чистого притока активов стал рекордным и достиг 459 миллиардов долларов, что также способствовало росту доходов и денежных потоков.

"Мы начинаем 2020 год в хорошем положении для продолжения реализации целей в сфере эволюции сектора управления активами", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров и генерального директора компании Лоренса Финка (Laurence D. Fink)

Blackrock — крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. По состоянию на 31 декабря 2018 года компания управляла активами на 5,98 триллиона долларов.