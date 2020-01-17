МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Сезонные вклады, приуроченные к Новому году, традиционно пользуются большим спросом у россиян, следует из опроса РИА Новости крупнейших российских банков.

Перед 2020 годом большинство банков из топ-35 рейтинга РИА Новости не стали запускать приуроченные к Новому году сезонные вклады с повышенными ставками. У банков же, которые всё же решили "порадовать" своих клиентов специальными предложениями, ставки по депозитам составили от 5,25% до 8,5%.

Как показывают опросы этих банков, традиционно такие спецпредложения пользуются большой популярностью у клиентов. "В этот период у многих граждан появляются свободные денежные средства в связи с получением премий, других дополнительных выплат или просто накоплений за год", — отметил директор по продуктам и технологиям "Почта банка" Григорий Бабаджанян.

Так, в Совкомбанке отметили, что таким предложениям отдают предпочтение более 90% клиентов, размещающих средства на депозитах, а в самом "Почта банке" – около 80%. В МКБ каждый девятый вкладчик банка воспользовался специальным предложением. В банке "Санкт-Петербург" только в декабре было заключено более 27 тысяч договоров сезонного вклада. А в Альфа-банке за время действия новогодних предложений привлекли более 86 миллиардов рублей.

В основном диапазон таких сезонных депозитов варьируется от 250 тысяч до 3,5 миллиона рублей, отметили в "Почта банке". Средняя сумма такого вклада в Совкомбанке — 500 тысяч, в "Санкт-Петербурге" – 550 тысяч рублей. Минимальные вклады — от 10 до 50 тысяч рублей.

Банки, запустившие сезонные вклады в прошлом году, отмечают, что и в 2020-м они также будут предлагать различные сезонные акции по депозитным продуктам. "Мы наблюдали стабильный активный спрос на эти спецпредложения, причем как со стороны наших действующих клиентов, которые перезаключали договоры, так и со стороны новых клиентов", — отметила директор департамента розничных продуктов "СМП банка" Алёна Тузова.