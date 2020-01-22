МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 5 /2141/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5337-У от 2.12.2019 "О требованиях к внутреннему документу /документам/ по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57115 от 10.01.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-32 от 14.01.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 ноября 2019 года № ОД-2663";

— приказ № ОД-34 от 14.01.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1089";

— приказ № ОД-51 от 15.01.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 13 декабря 2019 года № ОД-2851";

— приказ № ОД-55 от 15.01.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД";

— приказ № ОД-56 от 15.01.2020 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Экип";

— приказ № ОД-57 от 15.01.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества "Страховая компания "Чувашия-Мед";

— приказ № ОД-64 от 17.01.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество" ПАО КБ "ПФС-БАНК" /г. Москва/";

— приказ № ОД-65 от 17.01.2020 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество" ПАО КБ "ПФС-БАНК" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— информационное письмо № ИН-06-14/99 от 25.12.2019 "О Рекомендациях исполнительным органам финансовых организаций".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о банковской системе Российской Федерации на 1.01.2020; информация о банковской системе Российской Федерации в 4 квартале 2019 г; сообщение об исключении ПАО "Крайинвестбанк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией.