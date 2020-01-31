МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 29 января вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 20 миллионов долларов против притока в 420 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили 20 миллионов долларов против 420 миллионов долларов притоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился отрицательным. Отток средств составил 80 миллионов долларов против притока в 100 миллионов долларов неделей ранее.

"Позитивный импульс потоков последних двух месяцев развернулся. Инвесторы пытаются оценить экономические последствия нового коронавируса. Мы по-прежнему видим риски снижения рынка на коротком горизонте", — говорится в обзоре BCS Global Markets.