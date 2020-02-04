МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Популистская идея о списании россиянам кредитных долгов начинает обретать реальные очертания – правда, несколько не в том виде, о котором мечтали ее авторы. Возможность такого списания для молодых семей до 30 лет изучают министерства экономического блока, однако эксперты сомневаются, что решение в итоге будет принято. В противном случае банки откажутся терпеть убытки, и, по всей видимости, их придется покрывать государству

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минфину и Минэкономразвития с участием Банка России изучить предложение депутата Бориса Чернышова провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов для молодых семей в возрасте до 30 лет, следует из поручения главам ведомств Антону Силуанову и Максиму Решетникову.

Цель эксперимента — помочь погасить кредиты на получение образования, покупку квартиры или первую машину. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывал идею списать кредитные долги всем россиянам, однако она не нашла поддержки у премьера Михаила Мишустина. По словам последнего, это приведет к банкротствам банков. Жириновский, однако, посоветовал Мишустину не отвергать идеи оппозиции, а выражать готовность их изучить.

Молодежь до 30 лет – не главный потребитель займов: несмотря на то что желаний и потребностей у этой возрастной категории много, ее кредитуют с осторожностью, поскольку в этом возрасте далеко не все отвечают требованиям банков. Причем, как правило, молодым дают сравнительно небольшие кредиты.

По данным Национального бюро кредитных историй, в общей массе заемщиков тех, кому "до 30" – 11,5%. По потребкредитам их доля составляет 10,4%, по кредитным картам – 16,1%, по автокредитам – 9,8%, по ипотеке – 13,8%. Несмотря на это, по данным бюро кредитных историй "Эквифакс", именно граждане 26-30 лет являются самыми закредитованными заемщиками, а активнее всего набирают ссуды россияне в возрасте 22-25 лет.

При этом данная возрастная группа активнее остальных наращивала количество контрактов на одного человека — показатель за год к концу ноября вырос на 0,2 процентного пункта. Банки, сталкиваясь с тем, что более взрослые и обеспеченные категории заемщиков уже "поделены", все активнее работают с молодежью, несмотря на повышенные риски.

РУКА ПОМОЩИ МОЛОДЫМ

Между тем, именно для молодых повышенная кредитная нагрузка часто становится непосильной, поскольку доходы у них не так высоки и стабильны, как у более старших категорий. Из-за этого многие сталкиваются с проблемами, в том числе, при создании семьи или совершении крупных покупок. Многие откладывают и решение о рождении ребенка. Именно поэтому появилась идея помочь молодым семьям, сняв с них кредитные долги.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты разошлись во мнениях, будет новация реализована или нет.

"Для поднятия авторитета действующей власти на фоне последних президентских решений принятие подобного решения вполне возможно. Москва не в первый раз становится полем экспериментов для властных инициатив. И в таком случае возможно как установление минимального процента списания, который существенно не скажется на долговых обязательствах молодой семьи, так и полное списание задолженности, предложенное Жириновским", — полагает руководитель департамента контроля качества Национальной юридической службы "Амулекс" Нурида Ибрагимова.

При этом, по ее словам, возложение обязанности по списанию долгов на банки незаконно, а в добровольном порядке финансовые структуры нести убытки не согласятся ни при каких обстоятельствах. Соответственно, компенсация этих расходов возможна либо из федерального, либо из региональных бюджетов. И с большей вероятностью нагрузка по компенсации банкам убытков ляжет на федеральный бюджет, поскольку выплата из региональных бюджетов может поставить на грань краха многие субъекты Федерации.

БАНКИ БУДУТ ПРОТИВ

В свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский сомневается, что дело дойдет до реализации данной масштабной идеи.

"Необходимо считаться с банками – проводить анализ, где больше всего риска просрочки, искать ответ на вопрос – почему образовались эти долги. За последние годы банки были подвержены мощнейшей нагрузке со стороны регулятора – они стали тщательнее рассматривать заемщиков, изменились требования в сторону ужесточения показателя долговой нагрузки, банки стали больше платить за риск. Поэтому идея прощать долги наравне со всеми участниками рынка вряд ли найдет у них отклик", — говорит он.

В финансовой системе России сейчас достаточно много кредитных организаций, предоставляющих средства гражданам на очень разных условиях. Если разобраться, то большая часть проблем по долгам формируется именно там, где правила не так строги, а условия расплаты по займам не до конца понятны даже самим заемщикам. Это не относится к банкам даже первой сотни, речь об МФО и прочих компаниях, оказывающих так называемую "помощь", а по факту нацеленных на получение прибыли по максимуму.

Таким образом, если и прощать долги, то избирательно, а еще лучше и дальше ужесточать законодательство о потребительском кредитовании и о деятельности МФО. Искать пути, разъяснять гражданам, как грамотно обращаться с собственными долгами и что необходимо предпринимать, чтобы не оказаться в долговой яме, не достигнув еще и 30 лет, советует Жарский.

Конечно, можно предположить, что государство возьмет на себя эти обязательства, но встает другой вопрос – из каких ресурсов брать деньги? Иными словами, это все порождает еще больше вопросов, чем ответов. Наиболее правильный вариант решения проблемы все же в более масштабной работе с целью создания условий для роста доходов населения, а также формирования финансово грамотного общества, резюмирует эксперт.