МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы UniCredit по итогам 2019 года составила 3,373 миллиарда евро, что на 17,9% ниже показателя годичной давности, говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль снизилась на 0,7%, до 18,839 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 10,203 миллиарда евро, что на 3,5% ниже, чем в предыдущем году. Выручка в минувшем году сократилась на 0,7%, до 18,8 миллиарда евро, при этом целевой показатель UniCredit составлял 18,7 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала банк получил чистый убыток в 835 миллионов евро против прибыли в 1,992 миллиарда евро годом ранее. Операционная прибыль выросла на 3,4%, до 4,85 миллиарда евро. Чистый процентный доход сократился на 7,3%, до 2,515 миллиарда евро.

UniCredit ставит целевой показатель по чистой прибыли на 2020 год на уровне 4,3 миллиарда евро, по выручке — 18,2 миллиарда евро.

UniCredit — одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе Unicredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.