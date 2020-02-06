МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ, Гульнара Вахитова. ЦБ РФ на первом в текущем году заседании совета директоров снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6% годовых в ответ на устойчивое замедление инфляции, несмотря на турбулентность на мировых рынках на фоне распространения китайского коронавируса и новые социальные инициативы президента, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

ЦБ в прошлом году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, теперь она составляет 6,25% годовых. ЦБ в декабре пообещал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года. По еженедельным данным Росстата, в январе помесячная инфляция составила 0,4-0,5%, а годовая — в пределах 2,4-2,5%.

"Мы ожидаем снижения ставки на 25 базисных пунктов — до 6% — на ближайшем заседании ЦБ. В моменте преобладает устойчивый тренд на замедление инфляции. Отчасти это связано с разовыми факторами, которые должны быть проигнорированы Банком России, отчасти со структурными. Они трудно оцениваются, но в условиях медленного роста экономики, на наш взгляд, начинают набирать вес", — считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Вместе с тем, по словам эксперта, текущие уровни инфляции опустились ниже прогноза Банка России и, таким образом, открыли новые возможности для действий.

"Турбулентность на внешних рынках пока не создала угроз внутренним финансовым и ценовым условиям", — отметил он.

Ольга Беленькая из инвесткомпании "Совлинк" также обращает внимание на высокий уровень ключевой ставки в реальном выражении — 3,75%, что выше верхней границы оценки ЦБ нейтрального диапазона в 2-3%. "Это вкупе с другими факторами создает все необходимые условия для дальнейшего снижения ключевой ставки, до 6% годовых", — полагает аналитик.

ИНФЛЯЦИЯ РАЗВЯЗАЛА РУКИ

Основным фактором для снижения ставки на 25 базисных пунктов станет инфляция, которая существенно ниже таргета ЦБ, и инфляционные ожидания, которые также снижаются, считает главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

"Риски для снижения ставки: глобальная волатильность, а также недавние социальные инициативы президента. Оба эти риска есть, но их масштаб пока незначителен для того, чтобы заблокировать снижение", — полагает он.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов согласен с Осаковским. По его словам, комплекс инфляционных индикаторов указывает на сохраняющуюся слабость внутреннего и внешнего спроса и, следовательно, на необходимость дальнейшего использования стимулирующих мер денежно-кредитной политики.

"Важно то, какой сигнал даст регулятор относительно перспектив своей процентной политики. Заявление ЦБ о сохранении потенциала снижения ключевой ставки положительно скажется на курсе рубля и облигационном рынке, даже если регулятор замедлит скорость снижения ставки", — считают в ПСБ.

Банк России, безусловно, ориентируется на действия центробанков других стран: январское решение ФРС не ужесточать монетарную политику, а также продолжение количественного смягчения со стороны ЕЦБ и "мягкая" политика ЦБ Китая поддерживают благоприятные условия для продолжения стимулирующей денежно-кредитной политики Банком России, отмечает Попов.

Однако Владимир Тихомиров из BCS Global Markets не исключает и паузы в действиях ЦБ.

"Удивления это не вызовет, если учесть усиление внешних рисков и падение цен на нефть", — полагает он.

"В пользу сохранения ставки на данный момент говорят только глобальные события — замедление экономики Китая, высокая неопределенность относительно цен на нефть и газ, тем не менее, мы считаем, что их будет недостаточно, чтобы Банк России проявил консервативность на ближайшем заседании", — указывают в "Газпромбанк — Управление активами".

НОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Беленькая из "Совлинка" отмечает, что регулятору придется принимать решение в новых осложняющих обстоятельства условиях — роста турбулентности на мировых сырьевых и финансовых рынках из-за быстрого распространения китайского коронавируса и связанных с этим серьезных ограничений.

"На мой взгляд, вероятность снижения ставки чуть выше, чем вероятность ее сохранения, однако ЦБ может проявить осторожность из-за ухудшения внешнего фона. В любом случае, важно посмотреть, как изменится тональность комментария — она может стать более осторожной, особенно если ставка будет снижена, что приведет ее к нижней границе нейтрального диапазона, а также будут ли меняться макропрогнозы", — добавила аналитик.

Руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин поддерживает общее мнение, что ЦБ в пятницу, скорее всего, снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.

"На наш взгляд, главным для ЦБ целью является оживление деловой активности в России. Так, по оценкам Росстата, ВВП за 2019 год увеличился на 1,3% против 2,3% годом ранее. Поэтому ключевыми показателями для ЦБ будет рост ВВП при темпах инфляции, не превышающих 4%.", — считает Гришунин.

Фактор коронавируса, по его мнению, будет, скорее, иметь краткосрочное влияние на глобальную и российскую экономики, а Центробанк более занят созданием условий для стабильного и долгосрочного роста экономики России. "Поэтому ситуация вокруг коронавируса в незначительной степени повлияет на решение регулятора по ключевой ставке. В то же время мы ожидаем, что его риторика по итогам ближайшего заседания, вероятно, будет осторожной", — полагают в НРА.

Дмитрий Турмышев из "Газпромбанк — Управление активами" ожидает более сдержанного комментария от Банка России, поскольку возросла неопределенность на глобальных рынках. "Некоторые внутренние проинфляционные факторы также остаются не до конца очерченными, а именно — объем трат из ФНБ для реализации национальных проектов", — резюмирует он.