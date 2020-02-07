МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 5 февраля вложили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 10 миллионов долларов против оттока в 20 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций составили 10 миллионов долларов против 20 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели вновь сложился отрицательным. Отток средств составил 90 миллионов долларов против оттока в 80 миллионов долларов неделей ранее.

"Глобальные инвесторы EM сохраняют завидный оптимизм, несмотря на угрозу коронавируса. После двухмесячного ралли на рынке облигаций инвесторы фиксируют прибыль, небольшие притоки в акции продолжаются. Оценки находятся на многолетних максимумах, а на рынках царит бесстрашие, – мы сохраняем осторожный взгляд", — говорится в обзоре BCS Global Markets.