7 февраля — Dow Jones. Компании, чья прибыль в этот сезон отчетности превысила ожидания, не получают должной награды от акционеров.

На данный момент финансовые результаты опубликовало более половины фирм из базы расчета индекса S&P 500. Но в последующие после выхода отчетности дни акции тех, кто приятно удивил рынок, подросли в среднем на 0,7%. Это ниже среднего 5-летнего показателя, который, по данным FactSet, равен 1%.

Впрочем, и реакция на разочаровывающие результаты оказалась более сдержанной: акции компаний, чья прибыль не дотянула до прогнозов аналитиков, подешевели на 2,1%, тогда как средний 5-летний показатель составляет 2,6%.

Несклонность инвесторов поощрять акции "компаний-победителей" совпала со временем, когда аналитики тщательно изучают оценки акций после внушительного роста в 2019 году и предполагают, что вспышка коронавируса подорвет мировой экономический рост. Неопределенность уже спровоцировала новую волну волатильности на рынке: S&P 500 колебался в пределах более 1% в ходе пяти из последних девяти торговых сессий, хотя до этого в последний раз такая динамика индекса наблюдалась в октябре прошлого года.

"Что касается всех компаний, которые на прошлой неделе опубликовали впечатляющую отчетность, то реакция их акций, возможно, была под более значительным негативным давлением, поскольку на рынке в целом наблюдался спад", — пояснил Джим Тьерни из AllianceBernstein Holding LP.

В числе фирм, чьи акции упали после публикации превзошедшей ожидания отчетности, оказалась Starbucks Corp. По данным FactSet, за два дня до выхода финансовых результатов и за два дня после этого ее бумаги потеряли 6,7%. Сеть кофеен заявила, что из-за вспышки коронавируса закрыла в Китае более половины своих кофеен.

Тем временем акции American Airlines Group Inc. прибавили в цене на фоне того, что ее скорректированная прибыль превзошла ожидания, но в следующие два дня они падали вместе с бумагами других авиаперевозчиков. Инвесторы тревожатся, что вспышка вируса подорвет спрос на поездки. В итоге за четырехдневный цикл, который анализирует FactSet, акции American Airlines потеряли 4%.

Коронавирус стал основным поводом для беспокойства и обсуждения в ходе недавних конференц-звонков десятков компаний.

"Никто не может предсказать, как долго сохранится давление на выручку и прибыль в этом регионе – один, два или три квартала, — рассуждает Мэриэнн Монтанье, портфельный управляющий Gradient Investments. – Именно из-за этого многие из этих компаний сейчас находятся в подвешенном состоянии".

Индекс широкого рынка в четверг достиг очередного рекордного уровня, с лихвой компенсировав падение на 3,1%, отмечавшееся с 17 по 31 января, когда инвесторов спугнула неопределенность касательно влияния вируса.

В четверг S&P 500 поставил уже восьмой рекорд на закрытии с начала 2020 года. Напомним, что в 2019 году он вырос на 29% благодаря трем снижениям процентных ставок ФРС и ослаблению торговых трений.

"На рынке было очень мощное ралли, — говорит Рахиль Сиддик, стратег по мировой макроэкономике в Neuberger Berman Group LLC. – После сильных подъемов на рынке акции компаний, чьи показатели превосходят ожидания, не так сильно поощряются. Именно таким образом рынок пытается сказать, что акции стали дороговаты".

В целом из тех фирм из состава S&P 500, которые уже опубликовали отчетность, прогнозы превысили 71% компаний. Это соответствует среднему 5-летнему показателю, равному 72%.

Среди секторов в составе S&P 500 самый сильный рост прибыли в годовом выражении, как ожидается, покажут коммунальные фирмы, а самое ощутимое снижение – компании нефтегазового сектора. Технологический сектор должен стать лидером по числу компаний, чьи результаты превзойдут рыночные прогнозы.

Теперь аналитики полагают, что суммарная прибыль фирм в составе S&P 500 в 4-м квартале 2019 года повысилась на 0,7% в годовом выражении. По мнению инвесторов, в 2020 году рост прибыли ускорится, причем это ожидание может подкрепить подъем на фондовом рынке.

"Угроза заключается в том, что рынки учли в ценах акций гораздо более сильный рост выручки и прибыли на 2020 год, и, если компании продолжат разочаровывать, то может произойти переоценка акций, чтобы в их ценах отражалась среда с более низким ростом", — говорит Майкл Арон, главный инвестиционный стратег в State Street Global Advisors.

Инвесторы проштудируют новую порцию макроданных, включая пятничные данные по количеству рабочих мест в США и новые показатели розничных продаж и настроения потребителей, который выйдут на следующей неделе. Продолжится и сезон отчетности: на следующей неделе результаты обнародуют 68 компаний из состава S&P 500, включая Hilton Worldwide Holdings Inc., Cisco Systems Inc. и PepsiCo Inc.

— Автор Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ