МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Пенсионные средства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за четвертый квартал 2019 года выросли на 2,8% и составили 4,27 триллиона рублей, говорится в материалах Банка России "Тенденции рынка НПФ".

Объем пенсионных накоплений НПФ за четвертый квартал увеличился на 2,4% и на конец года достиг 2,86 триллиона рублей, объем пенсионных резервов — на 3,5%, до 1,41 триллиона рублей. Доля инвестиций пенсионных накоплений в реальный сектор экономики по итогам 2019 года составила 38% (рост на 0,9 процентного пункта за четвертый квартал и на 2,7 процентного пункта за год), оставаясь преобладающей.

В портфеле пенсионных резервов вложения при этом перераспределялись в реальный сектор из государственного и финансового секторов: сумма вложений в финансовый сектор сократилась за квартал на 1,7%, до 689,3 миллиарда рублей, а стоимость инвестиций в госсектор сократилась на 2,6%, до 250,3 миллиарда рублей. Доля реального сектора в портфеле пенсионных резервов составила 33,5% (рост на 3,6 процентного пункта за квартал и на 4,8 процентного пункта за год).

Сумма вложений пенсионных накоплений в реальный сектор за четвертый квартал выросла на 4,8%, до 1,087 триллиона рублей, пенсионных резервов — на 16,3%, до 474,65 миллиарда рублей. Фонды продолжают наращивать доли вложений в отрасли металлургии и добывающей промышленности, а также связи, телекоммуникаций и информационных технологий, отметили в ЦБ.

В четвертом квартале продолжился рост стоимости в портфелях НПФ долговых инструментов — корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг. В корпоративные облигации инвестировано более половины пенсионных накоплений (1,47 триллиона рублей, рост на 2% за квартал) и более 40% пенсионных резервов (629,7 миллиарда рублей, рост на 7% за квартал).

В четвертом квартале сумма вложений пенсионных накоплений в акции увеличилась почти на 14%, до 177,3 миллиарда рублей, в основном за счет позитивной динамики фондового рынка, а также наращивания инвестиций в долевые инструменты. В акции инвестировано 6,2% пенсионных накоплений и 11,3% пенсионных резервов.

Стоимость вложений пенсионных накоплений в госбумаги увеличилась на 6,8% (до 853,87 миллиарда рублей). Сумма вложений пенсионных резервов в госбумаги выросла на 3%, до 181,85 миллиарда рублей, главным образом из-за положительной переоценки долговых инструментов на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Доля госбумаг в портфеле накоплений составила 29,9% (рост на 1,2 процентного пункта за квартал), в портфеле резервов не изменилась и составила 12,9%.