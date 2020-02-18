МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Темпы роста кредитного портфеля Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) заставляют акционеров задуматься о докапитализации банка, но для этого необходимо увеличить кредитование некоторых стран-участниц, рассказал в интервью РИА Новости президент института развития Дмитрий Панкин.

"Вопрос о докапитализации ЧБТР обсуждается, мы предлагаем увеличить капитал в два раза. Некоторые акционеры поддержали нас сразу: это Турция, Греция, у них самые большие кредитные портфели в банке. Сложнее – с Украиной, которая пока вложила в банк больше средств, чем получила из него кредитов", – сказал Панкин.

"Похожая ситуация складывается с Болгарией и Румынией: мы сейчас заинтересованы в том, чтобы наращивать портфель в этих странах", – добавил он.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция), уставный капитал банка – 3,45 миллиарда евро. Банк активно наращивает кредитный портфель в черноморском регионе, отдавая предпочтение инфраструктуре.

Согласно финотчетности ЧБТР за первое полугодие 2019 года, общий проектный портфель банка достиг 1,65 миллиарда евро, сейчас, по словам Панкина, он уже вырос до 2 миллиардов евро. "Мы планируем до конца 2020 года довести его до 2,4 миллиарда евро — и мы уже подходим к предельному уровню соотношения размера капитала к выданным кредитам", – заявил он. А значит, если акционеры не согласятся докапитализировать банк, то руководству придется выбирать между стагнацией или снижением инвестиционного рейтинга банка, которое означает повышение стоимости заимствований для ЧБТР.

МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН

По уставу ЧБТР, на одного акционера может приходиться не более 30% общего кредитного портфеля банка. В реальности доля каждой страны связана с величиной ее участия в капитале. Наибольшие доли в уставном капитале – по 16,5% приходятся на Россию, Грецию и Турцию. На Румынию приходится 14%, Болгарию и Украину — по 13,5%, Азербайджан — 5%, Албанию — 2%, Армению — 1%, Грузию и Молдавию — по 0,5%, и еще 0,5% капитала не распределены.

В кредитном портфеле самые большие доли приходятся на Грецию и Турцию — по 22-24%. Портфель России, которая является третьим крупнейшим акционером, сейчас около 15%, но банк активно его наращивает. Если в середине 2018 года на Россию приходилось только 11,5% общего кредитного портфеля, то уже через год эта доля выросла до 13%, а общий объем российских кредитов достиг 230 миллионов евро. К середине 2020 года банк планировал нарастить российский портфель до 350-380 миллионов евро.

Российские проекты, по сравнению с кредитованием европейских стран, приносят банку очень хорошую доходность, но украинские – могут принести еще больше, если банк успеет воспользоваться открывшимися сейчас возможностями, уверен глава банка.

"На Украине мы сейчас можем давать первоклассным заёмщикам средства под LIBOR +500-600 пунктов – такой доходности в нашем регионе больше нигде нет. И, на мой взгляд, сейчас идет тенденция к снижению (доходности на Украине). Нам важно сейчас реализовать возможности, потому что в дальнейшем будет идти тенденция снижения процентных ставок на Украине", – заявил Панкин. Поэтому, по его словам, если ещё недавно на Украину приходилось всего около 5% совокупного портфеля ЧБТР, то сейчас это уже более 7%.

Более сложная ситуация – с Болгарией и Румынией, на которые приходится, соответственно, около 6% и 7% кредитного портфеля. И если с Болгарией банк обсуждает участие в крупных газовых проектах, то в Румынии пока таких предложений нет.