МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 19 февраля вложили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 190 миллионов долларов против 330 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций сократились и составили 190 миллионов долларов против 330 миллионов долларов притоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

При этом баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели не изменился и составил 70 миллионов долларов.

Инвесторы готовы вкладывать новые деньги в бонды EM (развивающихся рынков — ред.), тогда как притоки в фонды акций GEM (глобальных фондов, инвестирующих в EM — ред.) топчутся на месте. Между тем динамика потоков российских фондов в обеих категориях активов выглядит неплохо. Импульс потоков для России в целом остается умеренно позитивным", — также говорится в обзоре BCS Global Markets.