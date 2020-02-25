МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Миллиардеры из индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI) потеряли за сутки рекордные 139 миллиардов долларов вследствие падения фондовых рынков накануне на фоне новых опасений негативного влияния китайского коронавируса на рост мировой экономики, сообщает агентство Блумберг.

"Пятьсот богатейших людей мира потеряли в общей сложности 139 миллиардов долларов в понедельник на фоне снижения фондовых рынков из-за опасений по поводу того, что коронавирус сдержит мировую экономику", — передаёт агентство.

Такое снижение стало сильнейшим для BBI с октября 2016 года, когда этот показатель стал отслеживаться, уточняет агентство.

При этом сильнее всего сократилось состояние президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно и главы Amazon Джеффа Безоса — на 4,8 миллиарда долларов у каждого. Владелец бренда Zara Амансио Ортега стал беднее на 4 миллиарда долларов. И каждый из миллиардеров из десятки богатейших людей мира потерял по меньшей мере 2,3 миллиарда долларов.

В понедельник биржи США и Европы закрылись падением по основным индексам на 3-4%. Это было связано с опасениями масштабов распространения нового коронавируса за пределами Китая, особенно в Южной Корее, Японии, Италии и Иране.