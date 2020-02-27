МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 19 /2155/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5325-У от 21.11.2019 "О форме, порядке и сроке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о приостановлении /прекращении/ оператором услуг информационного обмена в одностороннем порядке оказания услуг информационного обмена оператору по переводу денежных средств и его клиентам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57517 от 17.02.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-304 от 21.02.2020 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "Расчетная небанковская кредитная организация "ВЕСТ" ООО "РНКО "ВЕСТ" /г. Москва/";

— приказ № ОД-305 от 21.02.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 13 декабря 2019 года № ОД-2851";

— приказ № ОД-310 от 25.02.2020 "Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений об Обществе с ограниченной ответственностью коммерческом банке "Геобанк" /г. Москва/";

— информационное письмо № ИН-06-14/8 от 21.02.2020 "Об отмене письма Банка России от 22.01.2004 № 8-Т".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 4 квартале 2019 г; данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2019 г; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.02.2020; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.02.2020.