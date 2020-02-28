МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 26 февраля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 30 миллионов долларов против притока в 190 миллионов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили всего 30 миллионов долларов против 190 миллионов долларов притоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился положительным и составил 50 миллионов долларов против 70 миллионов долларов неделей ранее.

"Очевидно, что распродажи в акциях EM (развивающихся рынков – ред.), как в худшие моменты 2008 года, являются следствием поиска ликвидности, а не оттоков из фондов или спланированным репозиционированием. Конечные инвесторы на рынке акций слишком долго игнорировали все известные и неизвестные риски и оказались абсолютно не готовы к резкому движению рынка вниз. При этом держатели бондов пока совсем не реагируют. С учетом отсутствия признаков реальной паники инвесторов мы ожидаем дальнейшего снижения рынков", — также говорится в обзоре BCS Global Markets.