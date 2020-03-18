МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ноэль Куинн (Noel Quinn) назначен генеральным директором британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc, говорится на сайте компании.

"HSBC объявляет, что Ноэль Куинн назначен генеральным директором группы. Назначение вступает в силу немедленно", — отмечается в релизе.

Ноэль Куинн временно исполнял обязанности генерального директора с августа 2019 года.

"В последние несколько месяцев Ноэль тесно сотрудничал с советом директоров, чтобы согласовать ключевые действия, необходимые для повышения эффективности…. Он продемонстрировал глубокое понимание HSBC, проблем, с которыми мы сталкиваемся, и значительных возможностей для роста в будущем", — прокомментировал назначение президент группы Марк Такер (Mark Tucker).

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).