МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в четвертом квартале 2019 года увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,168 миллиарда рублей, сообщила компания.

Общая скорректированная чистая выручка выросла на 7% и составила 6,253 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 9% — до 1,609 миллиарда рублей.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.