МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян в марте на следующие 12 месяцев остались на февральском уровне в 7,9%, что всего на 0,1 процентного пункта выше исторического минимума, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции осталась неизменной (7,9%). Ее уровень лишь на 0,1 процентного пункта выше минимума за всю историю наблюдений, зафиксированного в апреле 2018 года", — отметили в ЦБ.

В феврале инфляционные ожидания населения снизились на 0,4 процентного пункта — до 7,9%, а месяцем ранее показатель упал сразу на 0,7 процентного пункта — до 8,3%, отыграв скачок в декабре и вернувшись к ноябрьскому значению.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция в стране в ближайшие месяцы временно ускорится из-за произошедшего ослабления рубля, однако она вернется к 4% в 2021 году.