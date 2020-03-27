МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Снятие средств со счетов и их закрытие – не массовое, но имеющее место явление. Оно связано с тем, что многие не поняли идею о введении налогов на доходы по депозитам свыше 1 млн рублей и побоялись, что власти опять "заберут последнее". Однако по мере разъяснения ситуации, деньги начнут возвращаться обратно – в том числе, потому что массовой альтернативы вкладам по-прежнему нет.

Россияне спешно снимают деньги с банковских вкладов. Как пишет РБК, после 25 марта, когда президент Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам заявил о введении налога на доходы по депозитам на сумму более 1 млн рублей, банки РФ столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов. В письме Ассоциации банков России (АБР) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, на которое ссылается издание, это объясняется тем, что клиенты не поняли нововведений, а разъяснений в публичном пространстве было недостаточно.

С этим согласны и опрошенные "Прайм" эксперты. "Сейчас в данном вопросе основная проблема в том, что клиентам банков, по сути, сразу не разъяснили все детали и тонкости инициативы президента. Это наложилось и на общий негативный новостной фон в отношении российской экономики и банков. В итоге отдельные клиенты отреагировали на все события закрытием своих депозитов и счетов, руководствуясь не столько экономическими мотивами, сколько паническими настроениями", — объяснил ситуацию начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Беспокойство есть, но оно в первую очередь связано с неверным трактованием смысла новации, согласен управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. "Как обычно аудитория понимает только часть информации, как правило усваивается суть не полностью, а частями и сознание, учитывая негативный экономический фон, улавливает только угрозу для сбережений. Вкладчики боятся, что государство отбирает у них в плохие времена последнее – полагаю, что это основной девиз тех, кто решил пойти в банк, не разобравшись в вопросе. В очередной раз рубль обесценивается, а экономику шатает – очевидно, что реакция держателей средств: не позволить подобраться к тому, что нажито за эти непростые годы", — указал он.

Между тем, ринувшись в банки, клиенты, как правило, получают достаточно грамотную и объективную консультацию специалистов и принимают решение отказаться от идеи дробить или забирать вклады в наличных – ведь реальных альтернатив накопить или сберечь средства не так уж и много. Соответственно, такое беспокойство можно считать временным явлением, уверен эксперт.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Банки уже попросили регулятор расширить инструменты предоставления ликвидности на случай ее масштабного оттока. В частности, им нужно открытие на шесть месяцев беззалоговых кредитных линий для всех, а не только для системно значимых кредитных организаций. Также они просят запустить валютное РЕПО под ценные бумаги, принимаемые ЦБ в качестве обеспечения.

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Эксперты не сомневаются, что при необходимости регулятор пойдет банкам навстречу, но вряд ли это понадобится. Население не станет в массовом порядке заниматься выводом средств, говорит Жарский. Скорее, какие-то вклады будут "перетрясены" в пользу родственников, покупки недвижимости или иных инвестиционных продуктов. Банки для того, чтобы сохранить средства вкладчиков, будут идти по креативному пути – компенсировать налоги за счет разного рода предложений в пользу клиента.

Тем не менее, в среднесрочной перспективе инициативу налога на процентный доход по вкладам можно рассматривать в качестве косвенного ужесточения денежно-кредитных условий, рассуждает Кравченко. Часть клиентов ближе к 2021 году могут начать забирать свои средства, не желая делиться процентным доходом, что может вынудить банки начать повышение ставок по вкладам, если отток клиентских средств окажется заметным.

ОСТАТЬСЯ ПРИ СВОИХ

По мнению экспертов, как только банки проведут полноценную разъяснительную работу с клиентами, через какое-то время снятые средства вернутся обратно на счета. Тем более, вариантов альтернативного вложения средств не так уж много.

Идея дробить вклады, как это делают ради того, чтобы попасть под "страховую" планку в 1,4 млн рублей, не даст особого эффекта, поскольку доход по депозитам будет облагаться по всем вкладам гражданина, иными словами, высчитывать будут по совокупной сумме. Заниматься этим будут налоговики так как банки, согласно закону о банковской тайне, такими данными обмениваться не могут.

Клиенты, конечно, могут понести деньги на биржу, но, учитывая средний уровень финансовой грамотности по стране, это не станет массовым явлением, так как там есть свои риски и нюансы, понятные лишь специалистам. Скорее, люди в большей массе останутся при том, что имеют, полагает Жарский. Важно понимать, что на вклады от 1 млн рублей приходится 57% от общего объема средств на счетах россиян – т.е это 17,95 трлн рублей из 31,47 возможных, но таких счетов всего 1% в то время как счетов до 1 млн рублей несоразмерно больше, заключил он.​