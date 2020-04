ВАШИНГТОН, 1 апр — ПРАЙМ. Суд в США отказал компании Telegram в апелляции на временный запрет передавать виртуальную валюту Gram покупателям, говорится в решении судьи Кевина Кастела.

Telegram заявлял, что запрет превышает полномочия американского суда, поскольку де-факто распространяется на другие страны. Telegram предложил ввести ограничения, по которым запрет распространялся бы лишь на американских покупателей кибервалюты. Компания также предложила ввести ограничения, которые не позволят иностранным покупателям перепродавать Gram американцам.

Судья заявил, что непонятно, как подобное предложение соотносится с соглашением о приобретении кибервалюты, которое действует с 2018 года и не содержит таких ограничений.

"Кроме того, есть и более фундаментальные соображения: блокчейн TON задумывался для того, чтобы предоставлять анонимность тем, кто покупает и продает Gram. Следовательно, в реальном мире очень сомнительны перспективы реализации каких-либо ограничений относительно того, кому иностранный покупатель может перепродать Grams", — заявил судья.

Ранее судья Кевин Кастел в Нью-Йорке поддержал требование комиссии США по ценным бумагам и рынкам (SEC) запретить передачу кибервалюты Gram, выпущенной компанией Telegram Group Inc., ее покупателям. По мнению суда, подобная перепродажа будет "публичным распространением ценных бумаг без документа о регистрации", тем самым будет нарушен американский закон. Это решение временное — до рассмотрения дела по существу, однако на практике свидетельствует о том, что суд склоняется к позиции SEC, и у Telegram мало шансов на выигрыш дела.

Ранее SEC подала иск к Telegram Group Inc. в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, Telegram не зарегистрировал должным образом размещение Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc. и ее филиал TON Issuer Inc. и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг" и пыталась добиться отклонения иска о запрете эмиссии криптовалюты.

При этом ранее суд уже наложил запрет на запуск криптовалюты как таковой, а Telegram приняла решение не запускать платформу TON и не распространять "грамы" до завершения разбирательства. Новое решение направлено, в частности, на предотвращение перепродажи "грамов".

Токены Gram не будут передаваться этим покупателям до тех пор, пока не будет запущен новый блокчейн Telegram, Telegram Open Network (TON), говорится в документах суда. Telegram рассматривает ожидаемые перепродажи "грамов" 175 покупателями на вторичный публичный рынок через блокчейн TON как совершенно не связанные с судебным разбирательством транзакции и считает, что они не являются предложением ценных бумаг. SEC считает иначе, суд согласился с регулятором.

По сообщениям СМИ, в Gram вложились известные фонды в США, а среди частных инвесторов есть известные российские бизнесмены Роман Абрамович, Михаил Абызов, Давид Якобашвили и Сергей Солонин.