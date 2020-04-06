МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 26 /2162/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 703-П от 2.12.2019 "О порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и предоставления содержащейся в нем информации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57742 от 13.03.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5343-У от 5.12.2019 "О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57758 от 16.03.2020, вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2007 года № 63 "Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением"/;

— указание № 5419-У от 24.03.2020 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги /кроме векселей/, оцениваемые по справедливой стоимости, отдельными некредитными финансовыми организациями" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57863 от 27.03.2020, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 5420-У от 24.03.2020 "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений кредитных организаций в ценные бумаги /кроме векселей/, оцениваемые по справедливой стоимости" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57864 от 27.03.2020, вступает в силу со дня опубликования/;

— приказ № ОД-498 от 24.03.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховая брокерская компания "Альтернатива плюс";

— приказ № ОД-532 от 27.03.2020 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество "Невский народный банк" ПАО "Невский банк" /г. Санкт-Петербург/";

— приказ № ОД-533 от 27.03.2020 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Кранбанк" АО "Кранбанк" /г. Иваново/";

— приказ № ОД-534 от 27.03.2020 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество "Нижневолжский коммерческий банк" АО "НВКбанк" /г. Саратов/";

— приказ № ОД-537 от 27.03.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 01.12.2019 № ОД-2752";

— приказ № ОД-538 от 27.03.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2020 года № ОД-436";

— приказ № ОД-539 от 27.03.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 31 января 2020 года № ОД-167";

— приказ № ОД-540 от 27.03.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 января 2020 года № ОД-65";

— приказ № ОД-563 от 1.04.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД-3439";

— информационное письмо № ИН-06-59/22 от 20.03.2020 "О предоставлении отсрочки /уменьшении/ платежей в связи с коронавирусной инфекцией /COVID-19/";

— информационное письмо № ИН-06-59/24 от 20.03.2020 "О реструктуризации кредитов /займов/ субъектам МСП";

— информационное письмо № ИН-06-59/28 от 24.03.2020 "О реализации заемщиком – физическим лицом по кредитному договору /договору займа/, обязательства по которому обеспечены ипотекой, права на обращение к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода /"ипотечных каникул"/";

— информационное письмо № ИН-03-47/30 от 27.03.2020 "Об организации работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции /COVID-19/ и применении мер к бюро кредитных историй";

— информационное письмо № ИН-015-53/35 от 27.03.2020 "Об обеспечении доступности страховых услуг".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.03.2020; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.03.2020; сообщение об исключении ПАО "Курскпромбанк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией; объявления Банка России.