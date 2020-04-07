МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Кредитные каникулы сможет взять большинство заемщиков с потребкредитами, а условия для ипотечников стоит смягчить. Кроме того, устанавливать требования банки должны самостоятельно в зависимости от специфики и ипотечного портфеля, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Закон о кредитных каникулах для россиян, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие с 3 апреля. Кредитные каникулы предоставляются на срок до шести месяцев по ссудам, полученным до вступления закона в силу. За каникулами можно обратиться один раз, в период до 30 сентября 2020 года.

Согласно постановлению правительства, максимальный размер потребительского кредита для физлиц, по которому заемщик вправе потребовать кредитных каникул, составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, по кредитным картам — в пределах 100 тысяч рублей.

Максимальный размер автокредита, по которому заемщик имеет право на кредитные каникулы, составит 600 тысяч рублей, а для кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью и ипотеки — 1,5 миллиона рублей.

Также была утверждена методика расчета среднемесячного дохода заемщика для физлиц и индивидуальных предпринимателей для установления кредитных каникул.

Правительство рассматривает возможность увеличения максимального размера ипотечного кредита для заемщиков, обращающихся за кредитными каникулами, заявил 7 апреля заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По оценкам аналитиков банка ВТБ, временное снижение доходов может коснуться до 20% экономически активного населения. Однако из-за необходимости официального подтверждения снижения доходов реальные масштабы реструктуризации в целом по стране будут ниже.

ИПОТЕКА ОКАЗАЛАСЬ ДОРОЖЕ

Правительство предъявило разумные требования для предоставления кредитных каникул по потребительским кредитам, считают эксперты.

"Под установленные лимиты попадает самый многочисленный сегмент заемщиков — те, у кого небольшие суммы потребкредитов. Часть из них может иметь относительно высокую долговую нагрузку, например, несколько кредитов по 100-200 тысяч рублей в трех разных банках. И по новому закону такой заемщик может претендовать на каникулы у всех троих кредиторов", — заявили в пресс-службе Промсвязьбанка.

Предложенные лимиты сейчас направлены, прежде всего, на население с относительно низкими текущими доходами, так как лимит кредитования чаще всего и определяется способностью граждан его обслуживать, соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

"Можно также предположить, что такие заемщики обладают относительно высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) и направляют относительно высокую долю дохода на приобретение товаров первой необходимости. Поэтому для них каникулы будут нести относительно высокую пользу", — уверен он.

В то же время действующие лимиты по ипотеке не учитывают интересов значительной части ипотечных заемщиков, кредиты которых при этом имеют более высокое качество в силу наличия залога и первоначального взноса. При действующих лимитах эти заемщики оказываются в менее выгодном положении, добавили в ПСБ.

"Например, в Промсвязьбанке в настоящий момент за реструктуризацией ипотеки обратилось более 200 заемщиков. Причем у 85% обратившихся сумма кредита превышает 1,5 млн рублей", — уточнили в банке.

СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ ГИБКОГО ПОДХОДА

Эффективность кредитных каникул зависит от того, какие реальные условия смогут предложить банки и от того, насколько действительно снизится доход клиентов. "Если предоставление каникул действительно сможет разгрузить заемщика – это станет существенным фактором временной поддержки в условиях снижения дохода" — говорит Пивень.

Однако не очень прозрачен механизм подтверждения снижения доходов. "Структура дохода населения в России может быть довольно сложной, что дает банкам определенную вариативность в признании факта ухудшения платежеспособности. В результате этого значительная часть граждан, которая действительно столкнулись с падением доходов, не сможет предоставить адекватное подтверждение и получить послабления от кредиторов", — объясняет эксперт.

При существенном ухудшении ситуации на рынке труда потребуются дополнительные меры поддержки населению и бизнесу, добавляет он.

"Текущие установленные пороги должны быть пересмотрены, особенно с учетом региональной специфики. Надо учитывать, что у каждого банка также есть специфика: разные клиентские сегменты, разное соотношение первичного и вторичного жилья в ипотечном портфеле. Все это влияет на средний чек. Поэтому банки должны индивидуально устанавливать пороги в соответствии со своим портфелем", — считают в Промсвязьбанке.

"Учитывая параметры шока, банкам, как мы полагаем, имеет смысл предложить отсрочку платежей или реструктуризацию по кредитам на более значительные суммы в Москве и Санкт-Петербурге, где из-за структуры экономики в текущих условиях возникают относительно высокие риски по выданным кредитам", — соглашаются аналитики ВТБ.