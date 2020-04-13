МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский бизнес не получит страхового возмещения за понесенные из-за распространения COVID-19 убытки. Об это пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей компаний.

Отмечается, что для получения клиентом страховой выплаты, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб. В качестве примера издание приводит такие случаи, как пожар или наводнение.

В случае с коронавирусом такого рода потерь бизнес не несет.

Лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку, которая исключает любые риски, связанные с COVID-19.

Так как предприятия России перестраховывают свои риски за рубежом, то такое нововведение Lloyd’s означает, что это условие совсем скоро появится в полисах их клиентов.

Как рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс изданию, сами участники страхового рынка больших прямых потерь от эпидемии коронавируса не понесут. Они получат только косвенные убытки, которые будут выражаться в виде падения продаж по ряду направлений страхования. Они уже сейчас превышают падение на 50%.