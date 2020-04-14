МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. О своем закрытии объявила криптобиржа Blackmoon Crypto, которая намеревалась стать первым продавцом криптовалюты Павла Дурова — токенами Gram. Компания объяснила это решение жестким регулированием рынка, которое не позволяет вести бизнес конкурентоспособно.

Blackmoon Crypto ранее заявляла о намерении первой начать торговать токенами Gram блокчейн-проекта Telegram Open Network.

Гендиректор компании Олег Сейдак пояснил, что в текущих условиях жесткого регулирования сферы цифровых денег невозможно конкурентоспособно управлять торговой площадкой. По его мнению, все требования Евросоюза, в том числе — Пятая директива о противодействии отмыванию преступных доходов, мешает вести конкурентный бизнес на территории стран европы.

Как пишет CoinDesk со ссылкой на сообщение одного из клиентов биржи, торговая площадка на прошлой неделе повысила лимиты на вывод средств и отменила комиссии.

Другой собеседник сообщил, что участвовал в ICO Blackmoon в 2017 году и продал токены в ноябре прошлого 2019 года. С его слов, менеджмент биржи решил заморозить свою деятельность из-за судебного разбирательства создателя "ВКонтакте" Павла Дурова и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).